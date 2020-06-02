Памфилова заявила, что при всех видах голосования по поправкам в Конституцию РФ должны быть наблюдатели

При всех видах голосования по поправкам в Конституцию РФ должны присутствовать наблюдатели. Такое заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Во время заседания Центризбиркома Памфилова добавила, что, по ее данным, граждане России проявляют большой интерес к предстоящему голосованию по поправкам в основной закон страны.

Глава избирательной комиссии также сообщила, что число голосующих на участке не должно будет превышать 8-12 человек в час. По ее словам, потоки входящих на участок и покидающих его полностью разведут, а кабинки для голосования разместят возле стен.

Памфилова выразила уверенность, что при проведении голосования будут выполнены все необходимые требования и осуществлены все обязательные мероприятия.

В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Дату мероприятия определили на рабочем совещании у главы государства.