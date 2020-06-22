Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня памяти и скорби

Президент России Владимир Путин обращается к россиянам по случаю Дня памяти и скорби. Именно 22 июня в 1941 году началось вторжение фашистской армии. В память о страшной дате по всей стране проходят торжественные мероприятия.

В этот день Владимир Путин посетил Главный храм Вооруженных сил РФ. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

Согласно проекту, собор Воскресения Христова является третьим по высоте православным храмом в мире - его высота вместе с крестом составляет 96 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метра, высота малого купола - 14,18 метра.

На территории комплекса также создана галерея «Дорога памяти» длиной 1 418 шагов в память о 1 418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия.