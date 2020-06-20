Волонтеры из Азербайджана приняли участие в международной акции по благоустройству воинских захоронений

В рамках Года памяти и славы 20 июня активисты из России и иностранных государств провели Международный субботник. Участники мероприятия, организованного движением «Волонтеры Победы», собрали мусор, обновили старую краску оград, а также очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.

Акция прошла, в том числе, и в Азербайджане. Активисты привели в порядок советские захоронения в Ясамальском районе Баку.

«Волонтеры Победы» ежегодно проводят Всероссийский субботник. За 6 лет свыше 55 тысяч добровольцев благоустроили более 30 тысяч памятных мест. В этом году впервые мероприятие стало носить международный характер, так как к нему присоединились добровольцы из стран зарубежья.