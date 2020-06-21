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Два праздника в один день: под Новосибирском провели личный концерт для медика-ветерана ВОВ

Иван Линдеманн
Надежда Котормус
12:47 21.06.2020
Война началась, когда Вячеславу Павловичу было 14 лет. По ускоренной программе он отучился на фельдшера и с последним призывом отправился на фронт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В одной из деревень Новосибирской области провели личный концерт для ветерана. Поздравить участника Великой Отечественной войны Вячеслава Лебедева приехали военные и артисты. О том, что рядом живет фронтовик, соседи даже не знали.

«Знала, что он профессор, очень хороший товарищ, очень хороший человек. А когда узнали, вдвойне теперь приятно, что у нас такой сосед рядом», - рассказала местная жительница Людмила Заиченко.

Война началась, когда Вячеславу Павловичу было 14 лет. По ускоренной программе он отучился на фельдшера и с последним призывом отправился на фронт.

«Не хватало и медикаментов, но народ-то у нас в то время был закаленный. У нас не было эпидемии сыпного тифа, а сыпной тиф всегда сопутствует войнам, дизентерии не было», - отметил ветеран.

Потом он работал в больницах в разных уголках страны, 20 лет отдал Новосибирскому окружному госпиталю, где увлекся фитотерапией.

«У меня лечилось по 40-60 и 100 человек одномоментно. Травы мы заготавливали по всей области»,- вспоминает Вячеслав Лебедев.

И во время концерта ветеран маску не надел. Фронтовик утверждает, что знает надежные средства защиты.

«Золотой корень – это адаптоген, стимулятор центральной нервной системы, иммунной системы», - делится ветеран.

Многолетний опыт Вячеслав Павлович «упаковал» в книгу «Клиническая фитотерапия». Она уже пополнила фонд медуниверситета, в котором ветеран много лет преподавал.

«Это очень редкий случай и для современного человека, тем более в те годы, когда никаких компьютеров не было, это нужно было серьезный труд провести, библиотеки, научные труды изучить», - считает замначальника отдела военно-политической работы 41-й общевойсковой армии, полковник Олег Короткевич.

Две карьеры – военная и научная. А также два праздника -  День медицинского работника и концерт в честь Дня Победы.

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