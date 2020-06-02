В Минпромторге оценили идею повышения возраста продажи алкоголя

Минпромторг может поддержать повышение возраста продаж алкоголя в России до 21 года. Такое заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров.

В то же время министр отметил, что, согласно Конституции РФ, гражданин может самостоятельно реализовывать свои права уже с 18 лет.

«Но, если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами - мы слышали в прошлом году, какое-то время назад с этой инициативой выходил Минздрав - мы не возражаем», - приводит РИА Новости слова Мантурова.

Глава Минпромторга подчеркнул, что реализация подобной идеи повлияет на объемы продаж алкоголя. В то же время, по его словам, ведомство выступает за здоровый образ жизни.

«Поэтому, если Минздрав и наши уважаемые коллеги-сенаторы считают, что это эффективно будет работать и улучшит здоровье наших граждан и их качество жизни, мы готовы поддержать. Но еще раз: мы руководствуемся теми возрастными категориями, которые прописаны в Конституции», - объяснил министр промышленности и торговли РФ.

Ранее первый заместитель руководителя социального комитета верхней палаты парламента России Валерий Рязанский рассказал, что Совфед намерен рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.