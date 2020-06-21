Директор Uma2rman поделилась подробностями ограбления дома Кристовского

Певец Владимир Кристовский - очень предосторожный человек. Так директор группы Uma2rman Евгения Лазаревская объяснила надпись, которую артист оставил для грабителей перед отъездом на дачу. Кристовский написал, что в сейфе нет ни драгоценностей, ни денег.

«Он всегда очень предосторожный, это такая его черта характера», - сказала телеканалу «Звезда» директор.

Она заявила, что следственные мероприятия в доме певца продолжались всю ночь.

«Они сейчас спят, там до утра все процессы шли, поэтому сейчас не могу до них дозвониться», - отметила Лазаревская.

Об ограблении дома Владимир Кристовский сообщил в видео на своей странице в Instagram. Он рассказал, что воры сломали окно и пошли на третий этаж, где стоит большой оружейный сейф. Лидер Uma2rman отметил, что оружие грабители брать не стали, но похитили украшение его супруги.