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Путин заявил, что слова Зеленского о Второй мировой войне могут негативно отразиться на отношениях РФ и Украины

Иван Линдеманн
11:30 21.06.2020
Владимир Путин напомнил, что во время войны Украина тоже сильно пострадала.
Путин заявил, что слова Зеленского о Второй мировой войне могут негативно отразиться на отношениях РФ и Украины
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заявления Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут негативно отразиться на отношениях России и Украины. Об этом сообщил Владимир Путин.

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», сказал президент РФ в документальном проекте «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, что во время визита в Польшу в январе 2020 года президент Украины заявил, что СССР является одним из государств, развязавших войну. Кроме того, он не упомянул Советский Союз, говоря об освобождении лагеря смерти Аушвиц, но сообщил об уроженцах Украины, которые участвовали в операции.

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