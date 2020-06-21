В многоэтажке Киева произошел взрыв газа: видео

В Киеве в девятиэтажном жилом доме, расположенном в Дарницком районе, произошел взрыв газа. Разрушены межэтажные перекрытия сразу пяти этажей. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«21 июня в 10:00 в Дарницком районе в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6, 7 и 8 этажей», - говорится в сообщении.

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По информации на 11 часов утра, найдено тело одного погибшего. Сообщается, что под завалами находятся три человека, эвакуированы 21 житель дома. Продолжаются работы по дальнейшей эвакуации людей и разбору завалов. На месте работают 75 специалистов экстренных служб и 15 единиц техники.