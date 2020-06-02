На Курилах пройдут боевые стрельбы

На Сахалине и Курильских островах пройдут боевые стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Запланировано проведение полного цикла боевой учебы от одиночной подготовки солдата до батальонных тактических учений с боевой стрельбой. Большая их часть пройдет в двустороннем формате», - говорится в сообщении округа.

В Восточном военном округе сообщили, что будет проведено три тысячи практических занятий по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин и 2,5 тысячи практических занятий по вождению военной и специальной техники.

В апреле текущего года сообщалось, что на курильском острове Кунашир введена в действие зона боевого дежурства ПВО.

А в августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту Ясный на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.