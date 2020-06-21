В Краснодарском крае открываются все курорты, отели и гостиницы

С 21 июня в Краснодарском крае возобновят работу все курорты, отели и гостиницы. Туристы из России смогут перемещаться по региону без ограничений, обязательная 14-дневная изоляция остается в силе только для прибывших из-за рубежа.

На Кубани отменяется карантин, но режим повышенной готовности продолжает действовать. При заселении в гостиницы и отели необходимо будет предъявить справку об отсутствии коронавируса. Детские лагеря и здравницы с медицинской лицензией откроются с 1 июля, в них смогут поехать только кубанские дети.

С 28 марта в крае ввели карантин из-за распространения COVID-19. Санатории с медицинской лицензией возобновили свою работу с 1 июня, с 12 июня открылись гостиницы и отели вместимостью меньше 50 номеров. По приезду в регион без санаторной путевки была обязательна 14-дневная изоляция.