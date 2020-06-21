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Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о «суицидальных мыслях» актера

Тамара Астапенкова
11:00 21.06.2020
Эльман Пашаев отметил, что артист является очень уравновешенным человеком.
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о «суицидальных мыслях» актера
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сообщения некоторых СМИ, что актер якобы хотел «наложить на себя руки». Защитник подчеркнул, что Ефремов является очень уравновешенным человеком.

«Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», - сказал адвокат в интервью изданию «Собеседник».

Пашаев возмутился поведением журналистов, которые размещают подобные публикации. Он отметил, что эти материалы читают дети и супруга актера, которым невероятно тяжело.

Адвокат также опроверг информацию о том, что к Ефремову якобы часто приезжает скорая. Он сообщил, что актер со дня ДТП отказывается от помощи медиков и врачи в его доме не бывают.

«Да и если бы к нему и правда приезжала регулярно скорая, кто-то из журналистов бы уже давно это снял. Ведь под домом Ефремова всегда дежурят минимум по три-четыре корреспондента, даже в два часа ночи я их там видел», - сказал Пашаев.

На данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце произошла авария с участием актера, в результате которой погиб водитель фургона. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

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