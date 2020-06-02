Костер на 18 миллионов: момент поджога 13 авто в Кургане попал на видео

В Курганской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге 13 автомобилей на открытой охраняемой стоянке автосалона города Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что около трех часов ночи ранее неоднократно судимый неработающий житель села Кетово совершил поджог автомобилей, принадлежащих торговому предприятию города», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиненный автосалону ущерб может составлять более 18 миллионов рублей. Подозреваемого вычислили по камерам наружного наблюдения. На записи зафиксировано, как мужчина в кепке поливает из предмета, похожего на канистру, стоящие в ряд автомобили, и потом кидает в них, вероятнее всего, горящие спички.

На данные момент подозреваемый в поджоге задержан в селе Кетово по месту жительства и доставлен в отдел полиции для разбирательств.

«Злоумышленник внятно объяснить полицейским причины своего поступка не может. Причины произошедшего устанавливаются», - говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», предусматривающей лишение свободы до пяти лет.