За борьбу с коронавирусом пяти российским врачам присвоено звание Героя Труда

За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации пяти врачам. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Так, звание присвоено главному врачу московской городской больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу столичной больницы №52 Марьяне Лысенко, главврачу санкт-петербургской городской Покровской больницы Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской клинической больницы №29 Юлии Гаревской, а также врачу калининградского центра гигиены и эпидемиологии Ирине Коваль.

Список медиков в указе занимает более ста страниц. Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского награждены десятки врачей, помогающих в борьбе с COVID-19. Также в указе сообщается, что сотням медицинских работников будет объявлена благодарность и выдана Почетная грамота.