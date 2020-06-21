Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

В воскресенье, 21 июня, Владимир Путин подписал указы о награждении медицинских работников за большой вклад и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«О награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», - говорится в сообщении.

Также указом президента РФ пяти медикам были присвоены звания Героя Труда. За особые заслуги, самоотверженность и профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией званий были удостоены: главврач Покровской больницы в Санкт-Петербурге Мария Бахолдина, главврач больницы №29 в Нижегородской области Юлия Гаревская, врач из Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области Ирина Коваль, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и главврач московской больницы № 40 Денис Проценко.

Отдельным распоряжением Владимир Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с распространением COVID-19, Почетными грамотами и благодарностью Президента Российской Федерации.