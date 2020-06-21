ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно

Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», - сказали в ПФР.

В Пенсионном фонде отметили, что льготой является возможность получения выплат раньше тех граждан, у которых рабочий стаж меньше.

«Льгота в виде получения пенсионного удостоверения и соответствующих выплат от государства на два года раньше сверстников полагается за стаж продолжительностью 42 года для мужчин и 37 лет для женщин», - сказано в сообщении.

В ПФР подчеркнули, что при принятии решения о досрочной пенсии учитывается только страховой стаж. Службу в армии, декретный отпуск, время получения пособия по безработице в расчет не берут.