СМИ сообщили о разработанном правительством плане по восстановлению доходов россиян

Вернуться к темпам стабильного роста экономики не менее чем на 2,5% по итогам 2021 года. Такую задачу поставило правительство России. Об этом говорится в проекте общенационального плана действий, подготовленном кабмином.

С документом, который, как утверждается, состоит из девяти разделов, ознакомился РБК. В нем говорится, что в первую очередь необходимо обеспечить рост реальных доходов населения. В проекте содержатся как уже реализуемые меры, так и только принятые.

Например, с 1 января 2021 года кабмин предложил запустить прямые выплаты по пособиям россиянам с детьми и по больничным листам. По подсчетам, на это потребуется около 52 миллиардов рублей.

Кроме того, в правительстве с октября 2020 года хотят установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении сотрудников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев. Это планируют сделать для борьбы с «теневой» оплатой труда.

Также в следующем году, как ожидается, рынок недвижимости в стране может получить поддержку в виде снижения ипотечной ставки ниже 8%. Кроме того, предлагается выделить порядка 33 миллиардов рублей на завершение долгостроев.

Что касается туристической отрасли, то власти планируют снизить ставку НДС до 7%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что на антикризисные меры поддержки экономики РФ будет направлено 3,3 триллиона рублей. Большая часть этих средств касается поддержки малого и среднего бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии.