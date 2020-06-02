В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по республике и городу Севастополю.

«В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, задержан 39-летний житель поселка Ленино», - сказано в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, о пропаже шестилетней девочки заявила ее бабушка. Она рассказала, что в воскресенье, 31 мая, ребенок вместе с отцом и его другом пошел на рыбалку. В то время когда взрослые распивали спиртные напитки, девочка осталась без присмотра.

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Крым группу криминалистов. Позднее тело девочки было найдено в реке.