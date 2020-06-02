Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии
Патрулирование прошло в соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве.
© Фото: Минобороны РФ
Второго июня 2020 года состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
Совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Урум-Эль-Джауз провинции Идлиб и составил около 20 километров.
К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».
Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.
Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через совместный координационный центр.