Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии

Второго июня 2020 года состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Урум-Эль-Джауз провинции Идлиб и составил около 20 километров.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через совместный координационный центр.