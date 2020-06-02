В Миссури протестующие открыли огонь по полицейским

В городе Сент-Луис, который находится в американском штате Миссури, столкновения с полицией закончились стрельбой.

Как сообщили в Twitter городского полицейского департамента, в результате произошедшего ранения получили четверо сотрудников полиции. Они были доставлены в районную больницу. Отмечается, что правоохранители находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.

Также в департаменте уточнили, что стрельба на месте продолжается. Кроме того, демонстранты грабят и поджигают магазины.

Беспорядки в США начались 25 мая. Тогда во время задержания чернокожего охранника Джорджа Флойда полицейский надавил ему коленом на горло. В результате мужчина скончался в больнице.