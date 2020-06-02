В Миссури протестующие открыли огонь по полицейским
В результате произошедшего ранения получили четверо сотрудников полиции.
© Видео: MTDonnell, Twitter © Фото: MTDonnell, Twitter
В городе Сент-Луис, который находится в американском штате Миссури, столкновения с полицией закончились стрельбой.
Как сообщили в Twitter городского полицейского департамента, в результате произошедшего ранения получили четверо сотрудников полиции. Они были доставлены в районную больницу. Отмечается, что правоохранители находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.
Также в департаменте уточнили, что стрельба на месте продолжается. Кроме того, демонстранты грабят и поджигают магазины.
Беспорядки в США начались 25 мая. Тогда во время задержания чернокожего охранника Джорджа Флойда полицейский надавил ему коленом на горло. В результате мужчина скончался в больнице.