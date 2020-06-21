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Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»

Ян Брацкий
02:00 21.06.2020
«Орел» - новейший многоразовый космический корабль нового поколения, который призван сменить на орбите корабли серии «Союз».
Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»
© Фото: pixabay

Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц. Соответствующее распоряжение подписал и.о. гендиректора РКК «Энергия» Игорь Озар.

На должности руководителя Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем Хамиц обеспечивал проектирование Международной космической станции и стыкового-грузового модуля. Принимал непосредственное участие в подготовке и запуске модулей «Звезда» и «Пирс».

«Вопрос назначения Игоря Хамица на должность главного конструктора согласован с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос", председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов Дмитрием Рогозиным», - говорится в сообщении корпорации.

«Орел» - многоразовый космический корабль нового поколения, который сменит на орбите корабли серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт экипаж из шести космонавтов, а также до 500 кг полезного груза. Грузовой вариант «Орла» сможет доставлять на Международную космическую станцию до двух тонн различных грузов.    

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