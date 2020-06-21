Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»

Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц. Соответствующее распоряжение подписал и.о. гендиректора РКК «Энергия» Игорь Озар.

На должности руководителя Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем Хамиц обеспечивал проектирование Международной космической станции и стыкового-грузового модуля. Принимал непосредственное участие в подготовке и запуске модулей «Звезда» и «Пирс».

«Вопрос назначения Игоря Хамица на должность главного конструктора согласован с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос", председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов Дмитрием Рогозиным», - говорится в сообщении корпорации.

«Орел» - многоразовый космический корабль нового поколения, который сменит на орбите корабли серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт экипаж из шести космонавтов, а также до 500 кг полезного груза. Грузовой вариант «Орла» сможет доставлять на Международную космическую станцию до двух тонн различных грузов.