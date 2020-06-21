На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности

На Украине искатели исторических ценностей обнаружили тайник с архивными документами 70-летней давности. В лесу близ города Мостиска Львовской области кладоискатели нашли два молочных бидона, в которых находились журналы, книги, дневниковые записи и другие документы членов запрещенной в России «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)*.

Копатели уверены, что среди найденных бумаг могут находиться документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака.

«Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы», - рассказал в интервью ТСН один из активистов.

После детального изучения находки обещают отправить в местный краеведческий музей. Члены УПА* широко известны своими зверствами в годы Второй мировой войны, как в отношении бойцов Красной Армии, так и мирного населения.

В мае 2015 года экс-президент Украины Петр Порошенко присвоил членам УПА* статус борцов за независимость страны, наделив их правом на социальные гарантии. В России этот шаг осудили, отметив, что на Украине чествуют коллаборантов и пособников фашизма.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.