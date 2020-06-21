Есть погибшие и раненые: в Британии произошло массовое нападение с ножом

Несколько человек получили ножевые ранения в парке города Рединг к западу от Лондона. Подробности инцидента пока не известны, очевидцы сообщают о большом количестве полицейских и карет скорой помощи, которые прибывают к месту ЧП. Над парком также кружат вертолеты.

«Мы в курсе сообщений об инциденте. Полиция на месте, проводится расследование», - говорится в Twitter управления полиции по региону долины реки Темзы.

По сообщениям газеты Telegraph, при инциденте погибли три человека. Количество пострадавших и официальные данные о жертвах уточняются.

Центральная часть парка оцеплена силами правопорядка. В субботу в Рединге, как и в других городах Великобритании, прошли традиционные шествия в поддержку темнокожего населения. Сообщается, что демонстрации прошли мирно и не взывали беспорядков.

В настоящее время никаких подробностей о случившемся не сообщается. Не известно, связан ли инцидент с прошедшим шествием.