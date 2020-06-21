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СМИ: вдову Кобзона госпитализировали с диагнозом коронавирус

Анна Касаткина
00:40 21.06.2020
Близкие Нелли Кобзон не понимают, где она могла заразиться.
СМИ: вдову Кобзона госпитализировали с диагнозом коронавирус
© Фото: Нина Зотина РИА Новости

Вдову певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон госпитализировали с коронавирусом. Об этом со ссылкой на источники сообщает StarHit.

По словам источника, Кобзон находится в госпитале Лапино. Родные 69-летней женщины не понимают, где она могла заразиться, так как следили за тем, чтобы она не выходила из дома.

Коронавирусная инфекция не обошла стороной российских артистов. Так, им уже переболели певец Лев Лещенко и актриса Татьяна Васильева.

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