Латвия присоединилась к международной акции по благоустройству воинских захоронений

В рамках Года памяти и славы 20 июня прошел Международный субботник. Активисты из России и стран зарубежья собрали мусор, обновили старую краску оград, а также очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Данная акция была организована международным движением «Волонтеры Победы».

Мероприятие, в том числе, прошло и на территории Латвии на Старом гарнизонном кладбище в городе Даугавпилс, где находятся братские и отдельные могилы советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Для нас особенно важно, что "Волонтеры Победы" за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов», – отметила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Волонтеры Победы» ежегодно проводят Всероссийский субботник. За 6 лет свыше 55 тысяч добровольцев благоустроили более 30 тысяч памятных мест. В этом году впервые мероприятие стало носить международный характер, так как в нем приняли участие добровольцы из стран зарубежья.