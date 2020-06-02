В Минздраве назвали условие возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к нормальной жизни только после того, как ситуация с коронавирусом станет управляемой с помощью лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией», - сказал он на конгрессе по новым технологиям в лечении гинекологических заболеваний.

На прошлой неделе Минздрав сообщил о регистрации первого лекарства для лечения COVID-19 «Авифавир». Его производители уверяют, что при применении симптомы инфекции уходят в два раза быстрее.

Накануне в министерстве заявили, что препарат на себе испытали уже 188 человек, его эффективность при лечении коронавируса составляет около 90 процентов.