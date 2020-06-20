Астрономы рассказали, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение

Уникальное солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, смогут увидеть россияне в воскресенье 21 июня. В день летнего солнцестояния Луна частично закроет Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Еще раз в XXI веке эти астрономические события выпадут на один и тот же день только однажды – уже в 2039 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая фаза затмения наступит в 09:40 по московскому времени. И лучше всего будет видна в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала. Кольцеобразная фаза будет длиться всего 38 секунд.

В России наибольшая фаза солнечного затмения лучше всего будет видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части страны наибольшую фазу затмения можно будет увидеть на юге Дагестана.

Ранее на кафедре небесной механики СПбГУ рассказали, что москвичи и гости столицы не смогут увидеть 21 июня красивое кольцеобразное солнечное затмение из-за его небольшой фазы. Ученые также напомнили любителям астрономии, что разглядывать солнечное затмение без защитных фильтров категорически запрещено.

Затмение, напоминающее огненное кольцо, происходит, когда Луна находится на большом расстоянии от Земли и кажется, что диск спутника не полностью закрывает Солнце. При этом корона звезды остается видимой.