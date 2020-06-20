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Военная техника на главной площади: кадры репетиции Парада Победы в Хабаровске

Иван Линдеманн
09:31 20.06.2020
Каждый стоящий в строю проверен на коронавирусную инфекцию, обработан каждый квадратный сантиметр техники, в том числе и раритетные «Чайки».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Сотни часов предварительной подготовки на плацу, отработка движения в колонне  с дополнительными мерами противовирусной безопасности, регулярная дезинфекция помещений и транспорта, практически постоянное ношение маски – такой сложной и кропотливой подготовки к Параду Победы еще не было. Но ни намека на эти трудности не услышать ни в приветствии командующего Восточным округом, ни в чеканном ответе парадных расчетов.

Каждый стоящий в строю проверен на коронавирусную инфекцию, обработан каждый квадратный сантиметр техники, в том числе и раритетные «Чайки», на которых перемещаются командующий парадом и командующий Восточным военным округом.

Кстати, за 33 года службы эти автомобили проехали всего 44000 километров. Это спецмодификации, их выпустили всего 15 экземпляров, и нигде кроме парадов они не эксплуатировались.

В парадном строю пройдут 3000 человек, за ними проследует техника - 150 единиц, начиная с легендарных танков ИС-3 и Т-34, заканчивая новейшими боевыми системами, ракетными установками и бронеавтомобилями. И каждый зритель у экрана телевизора окажется в первом ряду.

Благодаря оптике современных камер на расстоянии вытянутой руки можно будет увидеть и воздушную часть парада. Небо над Хабаровском рассекут лопасти вертолетов Ми-8АМТШ, Ка-52, и Ми-26. Оно наполнится гулом самолетов военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134. И стремительными росчерками его распишут истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.

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