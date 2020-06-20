Немецкие СМИ сообщили, что «Газпром» достроит «Северный поток-2» вопреки санкциям

Российская корпорация «Газпром», которая является единственным акционером проекта Nord Stream 2, имеет все шансы завершить строительство «Северного потока-2», несмотря на американские санкции. Об этом сообщает Die Welt.

По информации немецкого издания, компании удалось обойти ограничения, записав судно «Академик Черский» на действующий в России Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Затормозить возведение объекта, пишет газета, может запрет на большинство работ в Балтийском море в июле-августе, так как в это время там происходит нерест трески.

Напомним, что первые санкции против газопровода были введены в конце 2019 года. После этого швейцарская компания-трубоукладчик Allseas отказалась от сотрудничества и покинула место строительства. Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал завершить объект своими силами.

А в июне в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2». Он предполагает введение ограничений в отношении компаний, которые предоставляют услуги страхования и перестрахования для работающих на трубопроводе судов.

«Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря от России до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.