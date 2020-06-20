Британский МИД прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересов той или иной страны и использоваться в качестве политического инструмента. Об этом заявили в МИД Великобритании, комментируя статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest поделился своими взглядами на трагический период прошлого. Глава государства оценил в статье последствия Второй мировой войны и призвал извлечь уроки. По его собственному признанию, он хотел донести до людей, как важно не допустить повторения тех страшных событий.