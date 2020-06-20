По центру Москвы проследовала колонна военной техники на репетицию Парада Победы

В субботу, 20 июня, в Москве состоится генеральная репетиция Парада Победы. По центру города к Красной площади проследовала колонна военной техники. Москвичи, которые ранним утром пришли на Тверскую улицу, смогли увидеть и легендарный советский танк Т-34, а также арктические версии боевой техники.

Ранее сообщалось, что на Параде Победы в Москве, который состоится 24 июня, будут представлены 234 единицы современной и исторической военной техники. Историческую часть механизированного парада откроет самый массовый танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85, также задействованы самоходные артиллерийские установки СУ-100.

После исторической техники по Красной площади пройдут бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К». В параде также примут участие 33 современных российских танка, боевые машины пехоты, самоходная артиллерия, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» и многое другое.