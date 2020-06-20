В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства

Расовые протесты в США вспыхнули 25 мая, когда после грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд. Затем беспорядки прошли как минимум в 10 странах Европы и в Японии.

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