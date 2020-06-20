В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Американская компания, которая производит мороженое эскимо, решила сменить название своего столетнего бренда. Производители объяснили, что действующее наименование унижает эскимосов - группу коренных народов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Мы привержены идее расового равенства и считаем, что данный термин является уничижительным», - заявила глава отдела маркетинга компании Элизабет Маркес.
По информации газеты, производитель эскимо последовал примеру нескольких других компаний, решивших сменить логотипы с изображением афроамериканцев.
Расовые протесты в США вспыхнули 25 мая, когда после грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд. Затем беспорядки прошли как минимум в 10 странах Европы и в Японии.