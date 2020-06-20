На Кубани найдено ритуальное погребение возрастом тысячи лет

В Краснодарском крае при строительстве участка трассы М-4 «Дон» был обнаружен древний курган. Парные погребения, относящиеся к эпохе поздней бронзы, то есть конца III тысячелетия до нашей эры, археологи нашли рядом со станицей Новотитаровская Динского района. Об этом сообщили в пятницу, 19 июня, в пресс-службе компании «Автодор».

Отмечено, что найденное в кургане ритуальное захоронение являлось традиционным для того времени. Ученые предполагают, что обнаружено погребение вождя племени или знатного человека, поскольку воина высокого ранга хоронили в эпоху бронзы со слугами, родными и даже детьми.

«Статус погребенного подтверждают предметы, обнаруженные рядом — бронзовый нож, две серебряные височные подвески (они украшали головной убор), а также костяные проколки, которые использовали в быту», - говорится в сообщении.

Считается, что ритуальные захоронения в ту эпоху были многочисленными. Поэтому археологи рассчитывают найти в этом кургане и другие погребения.

Ранее сообщалось, что при строительстве Крымского моста были обнаружены специалистами около миллиона археологических находок. В числе редчайших артефактов оказались скелет древнего кита, голова скульптуры древнегреческого божества и античная усадьба, которая могла принадлежать представителю династии царей Боспора.