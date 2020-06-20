Живая история: кадры следования легендарного Т-34 по центру Москвы

Сегодня, 20 июня, в Москве пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Ранним утром в сторону Красной площади направились колонны боевой техники. В центре города, на Тверской улице, москвичи смогли увидеть легендарный танк Т-34, который следует на репетицию военного парада.

Ранее стало известно о военной технике, которая будет представлена на Параде Победы в Москве, который состоится 24 июня. В колоннах по Красной площади в общей сложности пройдет 234 единицы современной и исторической военной техники.

По традиции механизированную часть парада откроет самый массовый танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. Машина была создана на базе Т-34 образца 1942 года. После войны танк не сняли с производства. В некоторых странах танк используют до сих пор.