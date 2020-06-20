Больше не надо лезть на вышку: лишенным связи школьникам под Пермью проведут Интернет

В Пермском крае в деревне Новопетровка, где школьники из-за проблем с сетью были вынуждены рисковать жизнью и залезать на старую телевышку для отправки домашних заданий во время самоизоляции, проведут в ближайшие две недели интернет.

После ряда публикаций в СМИ, в том числе после репортажа «Звезды» о положении дел в селе, администрация Октябрьского муниципального района приняла решение оградить вышку. Глава администрации Георгий Поезжаев посетил Новопетровку.

Из-за отсутствия интернета местные власти приняли решение применить на время самоизоляции другую форму обучения для местных школьников. Им начали предоставлять домашнее задание на бумажных носителях, а чтобы забрать готовое, в деревню приезжали представители школы и собирали у детей тетради на проверку.