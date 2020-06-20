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Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19

Ян Брацкий
07:07 20.06.2020
С помощью ингалятора в легкие больного вводится экспериментальное лекарство, стимулирующее иммунитет больного.
Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19
© Фото: Daily Mail

Ученые из Великобритании создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях заболевания. По мнению разработчиков ингалятора, применение устройства способно предотвратить наступление тяжелых последствий, типичных для поздних стадий COVID-19. 

С ингалятором применяется новое, экспериментальное лекарство, которое попадая в легкие стимулирует иммунную систему больного, сообщает Daily Mail.

Сам лекарственный препарат представляет из себя крохотные частицы пыли, способные попасть глубоко в легкие. В настоящее время ингалятор проходит испытания и выдается пациентам в течение трех суток после появления первых симптомов болезни.

Лекарство от коронавируса сейчас ищут ученые всего мира. Сразу в нескольких странах на финишную прямую вышли испытания вакцин. В России, например, Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к проведению клинических испытаний российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Лекарство уже ввели первым 18 добровольцам.

По данным университета Джона Хопкинса в США, в мире коронавирусом инфицированы более 8,6 миллиона человек, более 458 тысяч умерли от последствий пандемии. 

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