Ученые создали ингалятор для лечения COVID-19

Ученые из Великобритании создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции на ранних стадиях заболевания. По мнению разработчиков ингалятора, применение устройства способно предотвратить наступление тяжелых последствий, типичных для поздних стадий COVID-19.

С ингалятором применяется новое, экспериментальное лекарство, которое попадая в легкие стимулирует иммунную систему больного, сообщает Daily Mail.

Сам лекарственный препарат представляет из себя крохотные частицы пыли, способные попасть глубоко в легкие. В настоящее время ингалятор проходит испытания и выдается пациентам в течение трех суток после появления первых симптомов болезни.

Лекарство от коронавируса сейчас ищут ученые всего мира. Сразу в нескольких странах на финишную прямую вышли испытания вакцин. В России, например, Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к проведению клинических испытаний российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Лекарство уже ввели первым 18 добровольцам.

По данным университета Джона Хопкинса в США, в мире коронавирусом инфицированы более 8,6 миллиона человек, более 458 тысяч умерли от последствий пандемии.