В Совфеде предложили включить тесты на COVID-19 в программу диспансеризации

Тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции может стать обязательным при диспансеризации. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его мнению, стоит поднять этот вопрос при обсуждении бюджета на 2021 год.

«Определять нужно наличие не иммуноглобулина М, который свидетельствует о том, что болезнь протекает в настоящий момент, а иммуноглобулина G. Это позволит понять, перенес ли пациент коронавирусную инфекцию, а как мы знаем, довольно часто она протекает бессимптомно», - заявил Круглый в интервью «Парламентской газете».

Как считает Круглый, тестирование на антитела поможет понять степень опасности, в которой находится человек, нужно ли ему поберечься, или иммунитет к инфекции уже сформирован.

«Если окажется, что человек не болел, и у него вообще нет антител, естественно, ему нужно будет намного более тщательно соблюдать все противоэпидемические мероприятия», - добавил врач.

Если человек переболел COVID-19, то иммунитет к болезни сформирован и прививаться такому пациенту не обязательно.