В Госдепе анонсировали переговоры США и РФ по контролю над вооружениями

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня. В силе также остается приглашение для представителя КНР, говорится в распространенном сообщении Госдепартамента.

О том, что Биллингсли и Рябков договорились о встрече, стало известно в начале недели. На переговоры также пригласили китайскую сторону, однако в МИД КНР заявили, что не намерены участвовать.

«Специальный посланник президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли отправится в Австрию 22-23 июня, чтобы встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым», - уточняется в сообщении.

В Госдепе напомнили, что по-прежнему ожидают, что Китай присоединится к обсуждению, и подчеркнули необходимость добросовестного ведения переговоров о контроле над вооружениями всеми тремя странами.