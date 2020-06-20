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На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки токсичного топлива

Ян Брацкий
05:31 20.06.2020
После окончательного слива топлива эксперты приступят к выяснению причин его протечки из баков разгонного блока.  
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки токсичного топлива
© Фото: Сергей Мамонтов РИА Новости

Утечка токсичного топлива из баков разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру почти ликвидирована. В настоящее время рабочие убирают остатки горючего. Данная процедура довольно длительная и может занять еще много времени, отмечают специалисты.

«Это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы», - цитирует РИА Новости заявление представителя пресс-службы «Роскосмоса», сотрудники которого находятся во французской Гвиане.

Опасная утечка топлива была зафиксирована французскими специалистами, которых смутило периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя, и они решили детально проверить все оборудование в месте хранения «Фрегата» на Куру. Для помощи в устранении протечки на космодром шестого июня прибыли эксперты из России.

Закончить работы сразу не позволила пандемия коронавирусной инфекции, по причине которой космодром Куру был временно закрыт. Работы по ликвидации протечки были отложены, топливо из разгонного блока слили, а эксперты вернулись домой. С октября 2011 года с космодрома во французской Гвиане было осуществлено 23 пуска российских ракет-носителей «Союз». В числе прочего, они доставляют на околоземную орбиту европейские навигационные спутники Galileo. 

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