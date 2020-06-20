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Врач предупредил об опасности дексаметазона при лечении легких форм COVID-19

Анна Касаткина
05:08 20.06.2020
Специалист подчеркнул, что исследование дало положительные результаты при лечении тяжелых больных.
Врач предупредил об опасности дексаметазона при лечении легких форм COVID-19
© Фото: pixabay

Использование дексаметазона при лечении начальных и легких форм коронавируса может нанести вред здоровью человека. Об этом предупредил директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Он напомнил, что предостережение ВОЗ об опасности стероидов для болеющих COVID-19 остается в силе.

«Во-первых, они могут ослаблять иммунную систему, и люди, которые используют стероиды, могут легче заразиться, а те, которые уже заразились и принимают стероиды, у них заболевание может с большей легкостью развиваться, потому что подавляется сила иммунной системы», - отметил Старобин в интервью РИА Новости.

Врач подчеркнул, что исследование проводилось на тяжелых больных, что не говорит о том, что дексаметазон полезен при легких формах болезни. В случае профилактики заболевания эффект и вовсе будет «со знаком минус».

В ВОЗ ранее назвали научным прорывом проведенные в Великобритании испытания препарата. Среди больных, подключенных к ИВЛ, смертность при его приеме снижается на 35%, среди получающих кислород – на 20%, показали исследования.

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