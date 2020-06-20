Ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане

В южной части Индийского океана начинает зарождаться новый континент. К такому выводу пришли французские и австралийские ученые, изучив состав океанских пород.

Континентальная кора наращивается в так называемой зоне субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются под континент, в мантию планеты. Смешивание и переплавка с материалом основания континентальных плит приводит к образованию гранитной магмы, которая, поднимаясь, формирует гранитный слой континентов. Этот внешний слой, с точки зрения науки, отличает океан и континенты, так как океаническая кора состоит преимущественно из базальтов.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Terra Nova, показали, что гранитная магма или континентальная кора может образовываться не только в зонах субдукции, но и в центре океана, что, предположительно, указывает на зарождение нового континента. Ученые вывели гипотезу, что сиенитовый массив острова Кергелен, расположенного недалеко от Антарктиды, это «эмбрион континента», который превратится в полноценный материк через миллионы лет.