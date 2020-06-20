Ночной чат: эксперт объяснил опасность использования смартфона в темноте

Медики предостерегают владельцев смартфонов от использования своих гаджетов перед сном. Это негативно влияет на работу мозга и общее самочувствие, отмечают врачи.

С ними полностью согласен директор одного из медицинских онлайн-сервисов Владислав Мохамед Али, который отметил, что излучение экрана смартфона в темноте раздражает различные зоны головного мозга, стимулирует их активность и вызывает головную боль.

«Перед сном человек чаще всего лежит в темноте и смотрит в яркий экран. За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует», - объясняет эксперт в интервью агентству «Прайм».

Если отказать себе в посиделках с телефоном на ночь невмоготу, эксперт рекомендует установить на экране гаджета режим ночного чтения. При этом яркий сине-белый цвет сменится на более теплый и менее раздражающий.







