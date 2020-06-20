Власти Дагестана поблагодарили врачей из Москвы за помощь в борьбе с COVID-19

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов поблагодарил московских медиков во главе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Торжественное мероприятие состоялось в международном аэропорту «Махачкала».

«Распоряжением главы Республики Дагестан благодарность объявлена всему составу бригады, которая состояла из врачей разных профилей», - сообщили в пресс-службе дагестанского правительства.

Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов, который также оказался в числе тех, кто высоко отметил профессионализм врачей, отметил, что прибывшие из столицы медики посетили многие республиканские больницы и клиники, осмотрели больных, в том числе тяжелых, провели целый ряд консультаций и приемов.

«Мы уезжаем отсюда, понимая две вещи: количество госпитализаций в республике резко снижается, и большинство стационаров, которые были перепрофилированы, возвращаются в мирную жизнь», - отметил Проценко.

Денис Проценко возглавил бригаду московских врачей, которая прибыла в Дагестан 10 июня. Стоит отметить, что решением президента России Владимира Путина и распоряжением министра обороны Сергея Шойгу, в Дагестане развернуты два полевых госпиталя Минобороны на 200 койко-мест, врачи в которых продолжают прием и лечение пациентов с коронавирусом.