В Самаре прошла репетиция воздушной части парада Победы: видео

В Самаре над площадью Куйбышева состоялась репетиция демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки к параду Победы 24 июня. Жители города смогли увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34. Также над Самарой пролетели три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

Сегодня также запланирован пролет над городом сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 с разницей во времени в одну минуту.

Вылет 14 самолетов и вертолетов в Самару осуществляется с трех аэродромов, дислоцированных в Челябинской, Саратовской и Самарской областях.



В составе пешей колонны в параде Победы примут участие около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и других силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБЗ проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания Все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками.