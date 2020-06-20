В США отказали китайским авиакомпаниям в полетах

В американском Минтрансе добавили, что принятое решение является административным действием, направленным на достижение желаемого Вашингтоном паритета. Авиасообщение между США и Китаем было прервано после начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок, поданные за последние несколько недель на основании нашего первоначального приказа от 22 мая», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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