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Военные передали сирийским школьникам портфели из России

Павел Ремнев
05:00 20.06.2020
Гуманитарную помощь раздадут наиболее нуждающимся семьям, у которых нет денег для того, чтобы собрать своих детей к новому учебному году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотни школьных рюкзаков со всем необходимым для учебы доставили российские военнослужащие сирийским школьникам. В ранцах все, что нужно ученику младшей школы: тетради, альбомы, письменные принадлежности. Собирать такие рюкзаки для сирийских детей - необычная, но приятная и уже привычная миссия для наших военных в Хмеймиме.

«Российские военные доставили в Сирию более 800 рюкзаков со школьными принадлежностями, которые собирали для них их сверстники - юнармейцы России. Гуманитарная помощь будет доставлена в несколько провинций, где ее передадут в учебные заведения», - рассказывает представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алия Козина.

В Заевфратье груз доставляют военным самолетом. Пункт назначения - провинция Эль-Хасака, где еще совсем недавно хозяйничали боевики.

До войны в селе Дамлахия было две школы - начальная и средняя. С началом боевых действий людей стало меньше, многие предпочли бежать от боевиков, и до сих пор в родные места не вернулись, поэтому учебные заведения объединили под одной крышей.

«Мы благодарим наших российских друзей за этот прекрасный подарок. В нашей школе учится 250 детей с первого по девятый класс. Эта помощь очень нужна. Люди здесь живут бедно. Часто родители просто не в состоянии обеспечить детей школьными принадлежностями», - сожалеет директор школы Фатима Мусмааль.

Учеников сегодня собрали только для того, чтобы раздать им рюкзаки и канцелярские принадлежности из России. Несмотря на то, что в разгаре каникулы, пришли абсолютно все дети. Их родители признаются - это скорее подарок не для их сыновей и дочерей, а для них самих. 

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