Эксперт рассказала, как защититься от незаконного увольнения

Работодатель не вправе принуждать работника уволиться, хотя такая ситуация нередко встречается в сложившейся на фоне пандемии ситуации. Об этом рассказала эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

Она уточнила, что даже если сотрудник согласен уйти с работы, соглашаться на увольнение по собственному желанию не нужно.

«Следует предлагать увольнение по соглашению сторон», - пояснила Дайнеко в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в этом случае обе стороны трудовых отношений должны согласовать условия увольнения и получить компенсационную выплату.

«При заключении соглашения об увольнении нужно обратить внимание на то, чтобы в тексте была формулировка: "…настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора №…". Эта маленькая формальность позволит привязать соглашение к трудовому договору, поскольку именно по трудовому договору закон допускает выплаты выходного пособия», - добавила собеседница агентства.

Дайнеко отметила, что работодатель не может уволить сотрудника, если для него в данный момент нет трудовых обязанностей. Сотруднику обязаны в этом случае выплачивать 2/3 от оклада – это ситуация простоя, которая регламентируется статьями 139 и 157 ТК РФ.

В случае же, когда работодатель продолжает настаивать на увольнении, игнорируя закон, следует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и отстаивать свои права в суде, заключила эксперт.