Врач рассказал, когда нужно беспокоиться из-за головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при какой головной боли следует обращаться за медицинской помощью. По его словам, существуют несколько признаков, указывающих на серьезность проблемы.

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», - отметил доктор.

Он добавил, что следует также обращать внимание на проблемы со зрением после приступов, провисание носогубной складки, онемение конечностей и усилении боли при изменении положения тела и кашле. Такие симптомы указывают на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния и расслоения аневризмы.

В других случаях беспокоиться о головной боли не нужно, уточнил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Так, она может быть следствием усталости, недосыпа или неправильного положения головы.