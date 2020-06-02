СМИ сообщили о смене владельца судна, способного достроить «Северный поток-2»

Трубоукладчик «Академик Черский», который может быть использован для завершения строительства газопровода «Северный поток-2», теперь находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ). Об этом сообщил РБК

со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

Ранее нигде не сообщалось кто является владельцем трубоукладчика. Эксплуатирующей организацией называли «дочку» «Газпрома» - ООО «Газпром флот». По информации издания, «Академик Черский» находился в «Газпром флоте» с 2016 года и числился до февраля 2020 года.

По состоянию на 31 марта Самарский фонд входил в группу «Газпром», а его учредителями являлись «Газпром теплоэнерго» и «Газпром межрегионгаз Самара», входящие в «Газпром межрегионгаз». Основной деятельностью СТИФ является аренда и управление недвижимостью, уставной капитал – 123 миллиона рублей. Известно, что в конце марта фонд сменил прописку с самарской на петербургскую.

По словам управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова, если фонд стал собственником трубоукладчика, значит возможные санкции США для этого юридического лица считаются неопасными. Издание сообщает, что под санкции может попасть и сам «Академик Черский». Однако все риски, связанные с работой судна нивелированы.

В конце прошлого года глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что трубоукладчик «Академик Черский» может быть задействован в завершающих этапах строительства «Северного потока-2».

Напомним, что 10 февраля 2020 года судно вышло из порта Находки, и обогнув Африку, в первых числах мая прибыло в Калининград, после чего направилось в сторону Германии.