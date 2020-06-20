Волонтеры провели субботник возле памятников участникам ВОВ в Армении

Двадцатого июня в преддверии Дня начала Великой Отечественной Войны состоялся международный субботник у мемориалов ВОВ. Организатором акции выступило движение «Волонтеры Победы». В Армении акция прошла возле Аллеи памяти героев ВОВ.

«Международное движение "Волонтеров Победы" здесь имеет большое число последователей, так как в Армении чтят и помнят героический подвиг и вклад наших дедов и прадедов в общую Победу над фашизмом. Армянский народ с первых дней войны принимал участие в борьбе с фашистской Германией. Из Советской Армении на фронт ушел каждый пятый ее житель. В годы войны в советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, 300 тысяч из которых уроженцы Армении. Это впечатляющая цифра, если учесть тот факт, что по данным 1941 года население республики составляло около 1,5 миллиона человек. Армянский народ в этой войне дал 64 генерала, 5 маршалов, 106 героев Советского Союза», - заявила координатор международного движения «Волонтеры Победы» в Армении Заруи Бабуханян.

Она добавила, что в этот раз из-за пандемии коронавируса в субботнике приняло участие небольшое количество людей. Все пришедшие соблюдали социальную дистанцию и необходимые меры предосторожности. Также, по словам Бабуханян, некоторые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Армении были и вовсе отложены, однако волонтеры надеются, что эпидемия отступит и они смогут осуществить задуманное этом году.

Участник акции, председатель Российско-Армянского Союза Молодежи Рафаел Погосян, в свою очередь, заявил о важности привлечения активной молодежи в Армении к участию в мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы.

«Тем самым предпринимается еще один шаг к сохранению достоверной исторической памяти о событиях тех времен и недопущению фальсификации истории. Героизм наших дедов не должен забываться никем и никогда. Ежегодно мы проводим различные патриотические акции в рамках серии ежегодных культурно-массовых мероприятий по линии противодействия фальсификации исторических событий. Молодежь должна помнить этот жестокий урок и не допустить, чтобы ситуация повторилась в будущем», - подчеркнул он.

При этом Погосян отметил, что Победа в Великой отечественной войне является общей ответственностью для современного поколения перед историей и будущим.