Сезон дождей: в Москве выпало почти две месячные нормы осадков
Температура в первой половине июня была на два с небольшим градуса выше нормы.
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В первой половине июня в Москве выпало почти две месячных нормы осадков. Наблюдениями поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура в эти дни была на два с небольшим градуса выше нормы.
«Это очень много, то есть первая половина очень жаркая… И осадков выпало уже почти две нормы», - сказал он в видео, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Ранее синоптики рассказали о приближении третьей волны тепла. С понедельника в европейской части России температура начнет расти на пару градусов каждый день.