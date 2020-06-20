Сезон дождей: в Москве выпало почти две месячные нормы осадков

В первой половине июня в Москве выпало почти две месячных нормы осадков. Наблюдениями поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в эти дни была на два с небольшим градуса выше нормы.

«Это очень много, то есть первая половина очень жаркая… И осадков выпало уже почти две нормы», - сказал он в видео, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали о приближении третьей волны тепла. С понедельника в европейской части России температура начнет расти на пару градусов каждый день.